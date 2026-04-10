Kébémer : Deux garçons de 8 et 12 ans surpris dans une situation suspecte

Le 8 avril, aux environs de 14h30, une intervention policière a eu lieu dans une maison en construction à Kébémer, à la suite d’un signalement évoquant un comportement jugé suspect entre deux jeunes garçons, lié à un acte contre-nature.

Sur les lieux, rapporte L’Observateur repris par Seneweb, un agent de la préfecture a découvert deux mineurs âgés de 12 et 8 ans, dont l’un est élève en classe de CE2. Interpellés avec « toute la précaution requise au regard de leur jeune âge », les deux garçons ont été conduits au poste de police pour être auditionnés.

Face à la nature des faits, les investigations ont rapidement orienté la procédure vers une « prise en charge sociale plutôt que judiciaire ». À l’issue des interrogatoires, complète le quotidien du Groupe futurs médias, les deux enfants ont été officiellement confiés aux services de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo), structure chargée d’assurer leur suivi et leur protection.