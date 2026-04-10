Rufisque : Un homme arrêté viols répétés et pédophilie sur trois fillettes

Le quartier Diokoul de Rufisque est plongé dans la stupeur et l’indignation. Selon les informations de L’Observateur, un homme de 33 ans, Y. Gning, employé dans une usine locale, a été placé en garde à vue au commissariat central. Il est accusé de viols répétés et d’actes de pédophilie sur trois fillettes, âgées de 7, 8 et 10 ans, toutes filles de ses colocataires.

Le journal confie que ce voisin au double visage, qui vivait en parfaite harmonie apparente avec ses voisins, profitait de ce climat de confiance pour attirer ses proies, dans l’intimité de sa chambre située au rez-de-chaussée. Le scandale a éclaté le 1er avril dernier, lorsque les parents de la plus jeune victime, âgée de seulement 7 ans, ont remarqué des anomalies inquiétantes dans sa démarche.

Auditionnées par la Sûreté Urbaine (SU) en présence de leurs parents, les victimes ont livré des témoignages glaçants et concordants. La fillette de 7 ans, reprise par le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), a notamment raconté : « Y. Gning, m’a allongée sur son lit, a ôté mes habits… ». Elle a poursuivi en expliquant que le mis en cause s’est « mis à lui lécher les parties intimes » et qu’il « introduisait aussi son doigt dans mon sexe et il frottait son sexe contre le mien et ce, à plusieurs reprises ».

Elle a également révélé une facette encore plus sombre de ces agressions, ajoutant : « Il lui est arrivé de m’allonger sur son lit avec mon amie, A. G. (8 ans) ».

L’enquête a permis de recueillir le témoignage d’une troisième victime de 10 ans, Nd. F. Mb., dont la famille avait déménagé depuis les faits. Cette dernière a brisé le silence pour dénoncer des abus similaires remontant à l’époque où ils partageaient le même toit que le suspect. Dans un langage enfantin mais sans équivoque, elle a décrit comment l’agresseur, après l’avoir déshabillée et caressée, a « introduit à plusieurs reprises un serpent » dans son sexe.

L’horreur de ces témoignages a été confirmée par l’expertise médicale réalisée le 3 avril à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Les rapports gynécologiques sont accablants. Pour les deux plus jeunes filles, détaille le titre de Gfm, les médecins ont relevé des lésions hyménales récentes, des ecchymoses ainsi que des congestions vaginales. Pour l’enfant de 10 ans, l’examen a révélé des lésions hyménales anciennes et une béance vaginale, témoignant de la répétition des agressions.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres victimes du prédateur présumé.