Le département de Bignona a abrité ce weekend pour la deuxième fois un forum international sur climat et forêt après celui organisé en 2016. Ce rendez-vous important est organisé dans le cadre de la coopération entre Bignona et Savoie. « Tous responsables, tous concernés », c’est au tour de ce thème central que la réflexion a porté pour susciter un changement collectif de comportement. Entre visites de terrain, panels, travaux de groupe et de plénière, les acteurs, à tous les niveaux, ont été impliqués afin de provoquer une prise de conscience du danger né de la dégradation de forêts notamment en Casamance.

A l’issue de ce forum qui a vu la participation de délégations venues des pays de la sous-région et qui a pris fin Dimanche, il y a de l’espoir a déclaré le Président du conseil départemental de Bignona qui promet que ce forum ne sera pas un de plus. Les experts sénégalais et français ont entretenu les acteurs sur leurs responsabilités, les conséquences mais aussi et surtout la résilience qu’il faut développer face au mal pour permettre aux personnes et autres animaux de vivre sans menace dans leur milieu naturel.

Au cours du forum, les acteurs, notamment les élus territoriaux, ont signé « la charte de l’alliance pour la préservation des forêts de Casamance »

Le Préfet de Bignona, Mouhamed El Amine Ndoye, a attiré l’attention de tous sur l’anarchie notée dans l’exploitation des ressources forestières et estime qu’après ce forum, il y aura un changement de comportement pour sauver ce qui reste de notre patrimoine forestier

L.BADIANE pour xibaaru