France, dégage ! … mais pas trop loin (Par ibrahima Thiam)

Par Niakaar
0

Au Sénégal, les slogans révolutionnaires ont la durée de vie d’un beignet au soleil. Hier encore, c’était « France dégage ! », poings levés, poitrine bombée, indépendance totale au menu.

Aujourd’hui ? Les mêmes gladiateurs du verbe radical préparent un séminaire intergouvernemental avec Paris. Oui, en coulisses, les carnets sont ouverts, les PowerPoint en préparation, et Ousmane Sonko, apôtre autoproclamé de la rupture, s’apprête à passer de la tribune enflammée à l’élève studieux devant ses futurs “professeurs” français. La croisade anti-impérialiste s’annonce déjà comme une formation continue sponsorisée par Macron & Co.

Moralité : le vrai théâtre national n’est ni à Sorano ni dans les arènes de lutte. C’est bien la politique version « Pastefiènne », où les martyrs deviennent figurants et les acteurs principaux déroulent le tapis rouge à leurs “ennemis”.

Le slogan, finalement ? Pas « France dégage » … mais « France, au secours ».

 

Ibrahima Thiam, Président du parti ACT

