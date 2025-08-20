Cooperation Sénégal-Japon : Bassirou Diomaye Faye reçoit le président de la JETRO

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi le président de la Japan External Trade Organization (JETRO), une agence rattachée au ministère japonais de l’Économie et chargée de promouvoir les échanges commerciaux entre le Japon et ses partenaires à travers le monde.

Au cours de l’audience, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre Dakar et Tokyo. Déjà présentes au Sénégal, vingt-cinq entreprises japonaises opèrent dans divers secteurs. La JETRO a exprimé sa volonté d’élargir cette présence, notamment dans des domaines stratégiques tels que la formation professionnelle, le numérique et les énergies vertes.

L’organisation japonaise a également confirmé sa participation au Forum Invest in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Ce rendez-vous international constituera une nouvelle opportunité de promouvoir les investissements et d’approfondir le partenariat entre le Sénégal et le Japon, dans une dynamique gagnant-gagnant.