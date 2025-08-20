Affaire ArcelorMittal : Aly Ngouille Ndiaye entendu par le Doyen des juges

Ce mercredi 20 août 2025, l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a été auditionné par le Doyen des juges du tribunal de Dakar dans le cadre de l’affaire ArcelorMittal.

Convoqué en tant que témoin, il s’est présenté à 9 h 52 au cabinet du juge, vêtu d’un ensemble blanc immaculé, une sacoche noire à la main gauche, accompagné de son avocat, Me El Hadji Oumar Youm.L’audition, qui a duré près d’une heure, a permis à l’ex-ministre de livrer « sa part de vérité », selon des sources proches du dossier au sujet du protocole de paiement de 140 millions de dollars (plus de 78 milliards de FCFA) débloqués pour régler le litige entre l’État du Sénégal et le géant sidérurgique ArcelorMittal.

Le dossier a pris une nouvelle ampleur après l’élection du président Bassirou Diomaye Faye. Une plainte déposée via l’Agent judiciaire de l’État (AJE) a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour des soupçons d’association de malfaiteurs, corruption, blanchiment de capitaux et autres infractions. L’instruction a été confiée au premier cabinet.

