Société

Grand-Yoff : Une ménagère accouche et tue son bébé

Par Niakaar
B. Mané, une ménagère de 25 ans, a été arrêtée à Grand-Yoff pour infanticide après avoir été dénoncée par une voisine. Elle aurait accouché clandestinement dans sa chambre, puis étranglé son nouveau-né de sexe masculin, retrouvé sans vie dans les toilettes, pointe Libération.

Bien qu’elle ait affirmé que le bébé était mort-né et qu’elle ne connaissait pas le père, renchérit le journal, l’autopsie a révélé une mort par asphyxie avec des signes de violence. Elle a été déférée au parquet le lundi suivant.

