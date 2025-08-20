Société

Guédiawaye : Elle transforme ses cousines en objets sexuels

Par Niakaar
Ibrahima K., 30 ans, avait été chargé par ses oncles résidant en Europe de veiller sur leurs enfants à Guédiawaye. L’Observateur rapporte qu’il est aujourd’hui accusé de viol, attouchements sexuels et détournement de mineures sur ses deux jeunes cousines, A.G. et M.N.G.

Selon les témoignages, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, les faits se seraient déroulés dans la maison familiale. A.G., aujourd’hui âgée de 12 ans, aurait été abusée dès l’âge de 8 ans, tandis que M.N.G., sa demi-sœur, aurait été victime d’attouchements similaires à l’âge de 7-8 ans.

Les actes auraient été commis sous la menace d’un couteau. Après avoir été surpris par A.B.G., une autre parente, en pleine agression, Ibrahima K. aurait fui en Gambie. Une alerte a été lancée par les familles, aboutissant à son arrestation à Touba le 14 août dernier.

Lors de son audition, le mis en cause a nié les faits, parlant de complot familial, mais les certificats médicaux et les témoignages concordants ont conduit à son incarcération provisoire. L’enquête suit son cours, souligne L’Observateur.

