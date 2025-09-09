France : Macron a nommé un nouveau Premier ministre

Emmanuel Macron a nommé mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu, son homme de confiance venu de la droite, à Matignon, en le chargeant dans un premier temps de « consulter » les partis en vue de « bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois », a annoncé l’Élysée.

« Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois », a indiqué la présidence. « À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République », a-t-elle ajouté.

Il devient le septième Premier ministre d’Emmanuel Macron, et le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité, mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024.

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a remercié le président Emmanuel Macron, dont il est proche. « Le président de la République m’a confié la tâche de construire un gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays. Je tiens à le remercier pour la confiance qu’il me témoigne en me nommant Premier ministre », a écrit l’ancien ministre des Armées, qui « salue » également François Bayrou « pour le courage dont il a fait preuve en défendant ses convictions jusqu’au bout ».

La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir. La date coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements.

À 39 ans, l’ex-sénateur normand, inamovible au gouvernement depuis 2017, a grimpé les échelons jusqu’à devenir ministre des Armées, un portefeuille ultrasensible en temps de guerre en Ukraine, et s’est imposé comme un fidèle et un intime du chef de l’État. Déjà en décembre dernier, Emmanuel Macron avait voulu le nommer à Matignon, mais son allié historique François Bayrou avait fini par s’imposer à lui.

Avec RFI