Pastef jubile…la lourde mission du duo Bamba Cissé-Yassine Fall

Le remaniement ministériel opéré par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, validé le 6 septembre 2025, a placé un tandem à la tête de deux ministères clés : la Justice et l’Intérieur. Nommés respectivement ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Yassine Fall et Me Mouhamadou Bamba Cissé sont attendus au tournant par les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Leur mission est claire et lourde : accélérer les dossiers brûlants de reddition des comptes et de justice pour les victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. Les patriotes placent en eux un immense espoir de voir enfin la lumière et la vérité éclater.

Leur nomination n’est pas un hasard. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a publiquement manifesté son agacement face aux lenteurs de la justice sur ces dossiers. Lors de la Convention nationale de Pastef le 10 juillet 2025, il n’a pas mâché ses mots, soulignant un « profond problème d’autorité » et exprimant sa frustration. Cette sortie a été un signal fort, montrant que les nouvelles autorités n’accepteront plus l’impunité. Les profils de Yassine Fall et de Me Bamba Cissé, tous deux acteurs majeurs des batailles judiciaires et politiques des dernières années, sont la réponse directe à cette frustration. Ils connaissent les dossiers de l’intérieur et ont une légitimité incontestable aux yeux de leurs militants pour mener à bien cette mission.

Yassine Fall, ex-ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a été l’une des figures de proue de la lutte du Pastef contre ce qu’elle qualifiait « d’injustices » de l’ancien régime. Sa nomination à la Justice est un symbole puissant de la volonté du gouvernement de ne pas laisser ces affaires sombrer dans l’oubli. Elle est désormais chargée de relancer les enquêtes et les procédures, et de garantir que les familles des victimes des violences politiques de 2021 à 2024 obtiennent enfin la justice qu’elles réclament.

De son côté, Me Mouhamadou Bamba Cissé, avocat de renom et membre du pool de défense d’Ousmane Sonko, a été un pilier juridique de la résistance du Pastef. En tant que ministre de l’Intérieur, il aura la responsabilité directe des services d’enquête, notamment de la police judiciaire. Son rôle sera crucial pour s’assurer que les enquêtes sur les allégations de crimes contre l’humanité et de torture présumés soient menées avec rigueur et sans complaisance.

Cependant, le chemin ne sera pas sans embûches. Leurs prédécesseurs, dont Ousmane Diagne, l’ancien ministre de la Justice, avaient déjà mis en garde contre la précipitation. Ce dernier insistait sur la nécessité de respecter les procédures pour éviter les vices de forme qui pourraient aboutir à des non-lieux. La justice, expliquait-il, doit être menée avec rigueur et sans pression politique. Cette prudence, perçue comme de la lenteur par le camp présidentiel, soulève une question majeure : comment allier la légitime « soif » de justice du peuple et le respect des règles de droit ?

La loi d’amnistie, si elle a permis la libération des dignitaires du Pastef, a aussi créé un flou juridique sur certaines infractions, rendant les poursuites plus complexes. Les accusations de « crimes contre l’humanité » ou de « torture », bien que graves, exigent des preuves irréfutables et des procédures impeccables pour aboutir. Toute erreur de procédure pourrait être fatale et conduire à un « gâchis », comme le craignait déjà l’ancien ministre. Le nouveau tandem devra donc faire preuve de diligence, mais aussi d’une extrême minutie.

Par ailleurs, au-delà des crimes et des violences, le dossier de la reddition des comptes est un autre défi colossal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à la déclassification des rapports d’audit pour traquer les « criminels financiers ». Là encore, les nouvelles autorités devront opérer avec méthode pour que les poursuites aboutissent. L’impatience populaire est grande et l’attente d’une « rupture » avec les anciennes pratiques est palpable. Yassine Fall et Me Bamba Cissé sont les visages de cette promesse.

La réussite de ce duo dépendra de sa capacité à naviguer entre l’attente de ses partisans et la nécessité de respecter un État de droit. Ils ont l’opportunité historique de réformer le système judiciaire et de prouver que la justice n’est pas une question de vengeance, mais de vérité et de réparation. Le peuple sénégalais a les yeux rivés sur eux. Parviendront-ils à relever ce défi monumental sans se prendre dans les pièges de la précipitation ?

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn