Une femme tuée à coups de couteau sans raison par un passager dans le métro

Iryna Zarutska avait fui l’Ukraine en 2022 à la suite de l’invasion russe et avait refait sa vie aux Etats-Unis.

Le 22 août dernier, la jeune femme de 23 ans est montée dans le métro de Charlotte, en Caroline du Nord.

Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit un individu monter dans la rame et s’asseoir derrière elle.

Cet homme a sorti un couteau et a poignardé la passagère à trois reprises par derrière. Il ne lui a laissé aucune chance.

Malgré l’intervention rapide des secours, Iryna est décédée des suites de ses blessures.

Quant à l’auteur des coups de couteau, il a rapidement été identifié : il s’agit de Decarlos Brown.

Cet homme de 34 ans est déjà très défavorablement connu des service de police, il a notamment passé 8 ans en prison pour braquage à main armée.

Le suspect a été inculpé de « meurtre au premier degré » et placé en détention provisoire.

Source : F D