Il paye 15.000 Euros pour commanditer 30 viols d’enfants en ligne

Un homme a été interpellé la semaine dernière à Bordeaux, en Gironde, et a été placé en garde à vue.

Il est soupçonné d’avoir commandité et visionné en ligne et en direct une trentaine de viols d’enfants en Colombie et à Madagascar.

Ces faits ont commencé il y a au moins de trois ans, entre janvier 2022 et 2025. Le Bordelais a déboursé 15 000 euros au total pour voir en ligne ces abus sexuels.

C’est à la suite d’un renseignement, que la Division de la criminalité organisée et spécialisée, reconnue pour sa compétence nationale sur le live streaming, a commencé les investigations.

Les policiers ont perquisitionné le domicile de cet employé de la ville de Bordeaux. Son matériel informatique a été saisi.

Le suspect a été mis en examen puis écroué pour « complicité de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs ». Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

