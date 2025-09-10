Tambacounda : Un individu interpellé avec 100 comprimés de Tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants (OCRTIS) de Tambacounda a procédé, ce mardi, à l’interpellation d’un individu en possession de 100 comprimés de Tramadol, a appris la rédaction de source sécuritaire.

L’opération a été menée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui a permis aux agents de l’unité basée à Kidira d’intervenir rapidement. En plus des comprimés saisis, les forces de l’ordre ont également récupéré un téléphone portable ainsi qu’une somme de 75 000 francs CFA.

Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de la drogue et d’identifier d’éventuels complices.

Cette nouvelle saisie illustre la vigilance accrue des services de lutte antidrogue dans la région de Tambacounda, une zone souvent utilisée comme point de passage pour divers trafics.