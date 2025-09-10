Yoff : Un individu arrêté avec plus d’un kilo de chanvre indien

Les agents de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont procédé, à Yoff, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un cas de détention et trafic présumé de chanvre indien, a-t-on appris de source policière.

L’opération a été menée sur la base d’un renseignement exploité par les enquêteurs. Lors de la perquisition, les policiers ont découvert en sa possession 135 cornets de chanvre indien, ainsi qu’un kilogramme supplémentaire de la même substance.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête ouverte vise à établir l’étendue de son réseau et les circuits d’approvisionnement.