Athlétisme : Elhadj Bara Thiam interpelle l’État sur les conditions de préparation des athlètes

À la suite des plaintes de plusieurs athlètes sénégalais dénonçant leurs conditions de préparation, Elhadj Bara Thiam, premier vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSFA), est monté au créneau pour alerter les autorités.

« L’élite n’est pas un jeu d’enfant ! », a-t-il déclaré, rappelant que l’athlétisme a déjà offert au Sénégal de nombreux moments de gloire. Selon lui, les sportifs de haut niveau ont besoin de moyens conséquents pour rivaliser sur la scène internationale :

« Quand nos athlètes défendent le drapeau face à des pays comme les États-Unis, la France ou le Japon, ils ont besoin d’encadrement, de préparation et de soutien. Nous devons les accompagner si nous voulons espérer des médailles. »

Cette sortie fait suite à la vidéo virale de l’athlète Sally, dénonçant les conditions précaires dans lesquelles évoluent les sportifs. Le message a touché l’ensemble du milieu, y compris la fédération.

Malgré l’appui du CNOSS, de la Solidarité Olympique et de quelques partenaires, les ressources restent limitées, reconnaît Bara Thiam :

« Nous faisons le maximum avec ce que nous avons, mais cela ne suffit pas. Une médaille mondiale ou olympique demande un investissement conséquent. Nos athlètes sont des patriotes ; ils méritent un accompagnement à la hauteur de leur engagement. »

Le vice-président a toutefois salué l’adoption prochaine du nouveau Code du sport, censé combler un vide juridique et apporter des solutions durables. Celui-ci devrait clarifier le statut des sportifs de haut niveau et encadrer leur préparation et leur prise en charge.

En marge de ces déclarations, Elhadj Bara Thiam s’est déplacé à Saly, où se tient une formation réunissant 35 participants venus de tout le pays. Cette initiative illustre la volonté de la FSFA de bâtir un socle solide pour la discipline.

Entre la formation des encadreurs et le plaidoyer pour un meilleur accompagnement, la Fédération a tracé une feuille de route ambitieuse : préparer l’élite, former la relève et défendre les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.

Le message est sans équivoque : sans investissement massif et soutien institutionnel, les médailles resteront un rêve lointain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn