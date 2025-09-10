La veuve de l’ex-président Ibrahim Baré Maïnassara nommée ambassadrice aux États-Unis

DIPLOMATIE : LE CHEF DE L’ETAT NIGERIEN NOMME CLEMENCE AÏSSATA HABI, VEUVE DE L’ANCIEN PRESIDENT IBRAHIM BARE MAINASSARA, AMBASSADEUR DU NIGER AUX ETATS UNIS D’AMERIQUE

Par ce geste de haute portée symbolique et politique le Général Abdourahmane TIANI vient de réhabiliter et surtout de remettre une dame de cœur au centre des relations diplomatiques entre le Niger er les USA. En effet, Son Excellence Madame Clémence BARE s’est beaucoup investie dans la Santé Mondiale et dans la défense des couches vulnérables. Malgré le traumatisme qu’elle vivait, elle tenait toujours à honorer de sa présence l’Assemblée Mondiale de la Santé organisée chaque année à Genève. Clémence BARE a vécu pendant plusieurs années au Sénégal après l’assassinat de son époux, l’ancien Président Ibrahim BARE MAINASSARA. Médecin de formation, la nouvelle Ambassadrice du Niger auprès du Président TRUMP a été bien accueillie par des amis médecins comme le docteur Ibra NDOYE, le Professeur Souleymane MBOUP, Dr Safiétou THIAM et le Professeur Awa Marie Coll SECK durant son long séjour au Sénégal.

Avant Dakar, c’était d’abord Paris où Clémence BARE avait intégré en 2000 une initiative du gouvernement français ESTHER « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en Réseau ». Clémence BARE était membre de la délégation conduite par le ministre français de la Santé Bernard Kouchner venue au Sénégal deux ans après pour signer une convention de partenariat avec son homologue sénégalais le Professeur Awa Marie Coll SECK dans le cadre de la transmission du Sida de la Mère à l’Enfant. Par la suite, Madame Clémence BARE avait fait l’option de s’établir au Sénégal son pays d’adoption après quelques années passées en France.

Pour rappel, le défunt Président Ibrahim BARE MAINASSARA est arrivé au pouvoir le 27 janvier 1996 après avoir mené un coup d’Etat militaire contre le régime de l’Alliance des Forces du Changement (AFC). Après avoir organisé la même année une élections présidentielle contestée, il fut à son tour déchu du pouvoir, victime d’un assassinat le 9 avril 1999 lors du putsch perpétré par des éléments de sa garde personnelle à la tête de laquelle se trouvait le Commandant Daouda Mallam Wanké.

Depuis, sa veuve Clémence BARE avait quitté le pays pour s’installer d’abord en France avant de choisir délibérément de venir au Sénégal. Pourtant, Madame BARE et sa famille politique du RDP Jama’a (Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès) n’ont cessé de réclamer une enquête indépendante pour faire la lumière sur l’assassinat du Président MAINASSARA.

A son arrivée au Sénégal, le Président Abdoulaye WADE avait donné toutes les instructions aux services compétents pour un accueil digne de son rang.

Mme Clémence Aïssatou BARE est médecin, spécialiste en parasitologie et dans les traitements du VIH/SIDA. Jusqu’à la mort de son mari, elle était médecin-chef de la clinique médicale privée Pasteur dont elle est la fondatrice. Elle était également chargée de cours à la Faculté de médecine de Niamey.

Son long séjour au Sénégal aura marqué beaucoup d’esprits notamment toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le SIDA. Clémence BARE, une fierté de la Santé Publique qui intègre la diplomatie internationale auprès de SEM Donald TRUMP Président des Etats Unis d’Amérique, une marque de reconnaissance de la part du Président TIANI du Niger.

MBAYE DIOUF