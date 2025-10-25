FSF : Abdoulaye Fall nomme six conseillers pour renforcer son équipe

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a procédé ce samedi 25 octobre à la nomination de six conseillers chargés de l’accompagner dans la conduite des affaires de l’instance dirigeante du football national.

Ces nominations s’inscrivent dans la dynamique de renouvellement impulsée par le nouveau président, qui avait promis dès sa prise de fonction de s’entourer d’une équipe compétente, expérimentée et représentative des différents secteurs du football sénégalais.

Voici la liste complète des nouveaux conseillers :

Djiby Wade : Conseiller chargé des Compétitions nationales

Abdoulaye Fofana Seck : Conseiller chargé de la Communication

Khalilou Fadiga : Conseiller chargé des Relations extérieures

Joe Sambou : Conseiller chargé du Suivi et de la gestion des infrastructures

Demba Sarr : Conseiller chargé de la Coordination et de la Sécurité

Mayacine Mar : Conseiller chargé du Développement technique

Avec cette nouvelle équipe, Abdoulaye Fall entend donner une impulsion nouvelle à la FSF et relever les défis liés à la performance, à la gouvernance et au rayonnement du football sénégalais.