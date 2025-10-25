FSF : Mayacine Mar nommé conseiller à la coordination du développement technique

L’ancien Directeur technique national (DTN) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mayacine Mar, a été nommé conseiller à la coordination du développement technique.

Cette nomination intervient après son départ de la Direction technique nationale, qu’il a dirigée pendant plus d’une décennie. Reconnu pour son expérience et sa connaissance approfondie du football sénégalais, Mayacine Mar aura pour mission d’apporter son expertise à la mise en œuvre des politiques de formation et de développement technique au sein de la Fédération.