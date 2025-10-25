Pape Malick Ndour brise le silence !

Convoqué à la section de Recherches de la gendarmerie de Colobane hier vendredi, placé en garde à vue puis remis en liberté le même jour, Pape Malick Ndour vient de briser le silence.

Le Coordonnateur des cadres républicains indique que c’est à 14h30 qu’il a été informé d’une convocation à la section de recherches de Colobane. «Malgré des contraintes objectives, j’ai tenu à déférer à la convocation par respect aux institutions de notre pays», dit-il dans son texte publié sur sa page Facebook.

Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) explique que son audition portait sur les propos qu’il a tenus lors d’un rassemblement politique organisé en soutien à Farba Ngom.

«Devant les enquêteurs, dont j’ai apprécié la courtoisie, j’ai tenu à clarifier ma position : je n’ai en aucun moment appelé à l’insurrection, ni au soulèvement», a-t-il assuré, soutenant son attachement profond «à la légalité».

L’ancien ministre de la Jeunesse s’est tout de même dit désolé que les choses aient pris cette tournure : «Je suis désolé que mes propos aient suscité une polémique inutile, alimentée par certains, souvent au détriment de la mesure et du fair-play», dit-il.