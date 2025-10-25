FSF : La fédé renforce sa communication avec la nomination d’Abdoulaye Fofana Seck

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé une nomination clé au sein de son organigramme, signalant une volonté de renforcer significativement sa stratégie de communication. Abdoulaye Fofana Seck, journaliste et communicateur émérite, a été nommé Conseiller chargé du suivi de la stratégie de communication et des relations avec les institutions.

Cette désignation fait suite à la réorganisation et la nomination de six (6) conseillers par le Président Abdoulaye Fall, visant à doter l’instance fédérale de compétences pointues dans des domaines stratégiques.

La FSF fait le choix d’un professionnel au profil complet pour piloter son image et ses interactions institutionnelles. Originaire de Thiès, Abdoulaye Fofana Seck possède une solide formation acquise dans plusieurs institutions prestigieuses, couvrant non seulement le journalisme, la communication et l’audiovisuel, mais aussi des domaines cruciaux comme les finances et les relations internationales.

Abdoulaye Fofana Seck a débuté sa carrière en 1990 à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), où il s’est d’abord distingué comme chroniqueur sportif, un atout précieux pour la FSF. Son parcours au sein de l’audiovisuel public lui a permis d’occuper ultérieurement divers postes de responsabilité, forgeant son expertise en gestion de l’information et des équipes.

Au-delà de son expertise médiatique, le nouveau conseiller est également reconnu pour son engagement civique et intellectuel. Écrivain, il est l’auteur de l’ouvrage Je et les autres, Regards sur le Sénégal. Son engagement sociopolitique s’est récemment concrétisé par la fondation, en 2024, de la plateforme « Sénégal à la croisée des chemins », destinée à encourager le dialogue national.

Sa nomination souligne la priorité accordée par la FSF à la qualité de son information et de ses partenariats. En confiant la coordination de sa communication à un professionnel aussi polyvalent et respecté dans le paysage médiatique, la Fédération envoie un signal fort de professionnalisation et de transparence.

Abdoulaye Fofana Seck aura pour mission cruciale d’assurer le suivi de la stratégie de communication pour garantir sa cohérence et son efficacité, tout en consolidant les relations essentielles entre l’instance dirigeante du football sénégalais et les diverses institutions nationales et internationales. Son expertise est attendue pour rehausser la visibilité et l’impact de la FSF dans l’environnement sportif et

sociétal.