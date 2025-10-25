TAS dénonce l’absence d’électrification dans les villages concernés par le projet AEE Power EPC

En tournée dans le cadre de l’initiative Na Leer, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall (TAS) a dressé un constat sévère sur l’état d’avancement du projet d’électrification AEE Power EPC. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il affirme qu’aucun des villages visités jusqu’ici n’a été électrifié.

« Aucun des villages concernés par le projet n’a été électrifié. Aucune trace d’AEE Power EPC nulle part », a-t-il écrit, dénonçant l’absence de résultats concrets malgré les annonces faites depuis plusieurs années.

Le leader du mouvement République des Valeurs rappelle que, depuis plus de deux ans, plusieurs localités du département de Kébémer disposent déjà d’installations électriques achevées, mais issues d’autres programmes. « Les populations ne comprennent toujours pas pourquoi, depuis le changement de régime, le raccordement au réseau tarde autant », souligne-t-il, citant notamment le cas du village de Keur Diawly, dans l’arrondissement de Sagata.

Thierno Alassane Sall met également en garde contre d’éventuelles tentatives de récupération politique. « Il est à craindre que le régime soit tenté de manipuler l’opinion en procédant à des « inaugurations » de projets déjà réalisés, afin de les faire passer pour des réalisations du projet AEE Power EPC. Cela ne passera plus », a-t-il averti.

L’ancien ministre promet de rester vigilant pour, dit-il, « empêcher toute mystification du peuple sénégalais » sur la question de l’électrification rurale.