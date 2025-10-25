Le FDR appelle à une mobilisation nationale le 31 octobre à Dakar

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République

Le Front de défense pour la République (FDR) a annoncé l’organisation d’un grand rassemblement national, prévu le 31 octobre prochain à Dakar. Objectif : dénoncer, selon ses responsables, « les restrictions sur les libertés publiques, la cherté de la vie et les règlements de comptes politiques orchestrés par le régime en place », rapporte Le Quotidien.

Lors d’une rencontre préparatoire, le coordonnateur du Front, Samba Sy, a lancé un appel solennel à la mobilisation citoyenne. « Ce pays a été ravi sur la base d’une imposture fondamentale. Ceux qui sont aux affaires manifestent une incompétence avérée », a-t-il fustigé, avant d’ajouter : « Quand ceux qui devaient ouvrir la voie et assumer leurs responsabilités sont les premiers à enfoncer le pays, il est du devoir de chaque citoyen de dire non. Nous disons non, et nous vous appelons à dire non. »

Entouré de plusieurs responsables du mouvement, dont Abdou Mbow, Aly Saleh Diop et Oumar Sarr, l’ancien ministre du Travail a dénoncé « le manque de transparence, la flambée des prix, les taxations excessives et les multiples atteintes aux libertés individuelles et collectives ».

Selon lui, la situation actuelle du Sénégal « appelle une réaction citoyenne forte et déterminée ». Samba Sy estime que « le pays est dans l’impasse », et invite ainsi « toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à une marche pacifique le 31 octobre pour exprimer leur ras-le-bol face à l’agression des libertés et à l’affaissement du pays ».

Le coordonnateur du FDR a enfin annoncé la tenue, dans les prochains jours, de rencontres régionales de mobilisation, après celle organisée à Rufisque, afin de sensibiliser les populations en amont de ce grand rassemblement national.