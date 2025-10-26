Pastef : Pape Ousseynou Pouye appelle à une présence active dans les médias

Dans une déclaration sur sa page Facebook, Pape Ousseynou Pouye, membre du mouvement Moncap et leader de Pastef à Mbao, a appelé à une plus grande ouverture au débat médiatique et à une participation active dans les médias, estimant que le boycott des chaînes de télévision n’apporte aucun bénéfice.

Selon lui, boycotter certaines chaînes laisse libre cours à la « pensée unique et aux manipulations » et prive le parti de toute possibilité de répliquer face aux critiques. « Le résultat, c’est que nous sommes dénigrés à longueur de journée sans pouvoir apporter de réplique au moment des faits », a-t-il souligné.

Le membre du Moncap insiste sur l’importance du débat contradictoire pour faire jaillir la vérité. « Quand on est sûr de soi, de sa vision, de ses idées et de ses réalisations, même le journaliste le plus coriace ne peut rien contre nous », affirme-t-il, rappelant que malgré l’hostilité de certaines chaînes envers PASTEF, le parti a su « porter fièrement le flambeau durant les périodes difficiles de l’opposition ».

Pape Ousseynou Pouye met également en garde contre les conséquences d’une posture passive face aux médias. « La nature a horreur du vide, et si rien n’est fait pour corriger cette posture, je crains que, dans un futur proche, l’opinion publique ne se retourne contre nous », avertit-il.

Il appelle donc ses collègues à « assumer » leur présence dans le débat public, à « reprendre le contrôle », à valoriser leurs actions et à ne pas « avoir peur de la contradiction ».