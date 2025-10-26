Une serveuse tuée à coups de couteau devant son bar… à Mulhouse

Les faits se sont déroulés samedi matin à Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Une serveuse, âgée de 33 ans, était en train d’ouvrir son bar quand un individu armé d’un couteau a surgi.

L’agresseur l’a poignardée à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite.

La victime a été transportée à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.

La trentenaire aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s’est récemment séparée.

Cet individu est introuvable et est activement recherché par les forces de l’ordre.

