Accident de gendarmes transportant un délinquant…un enfant de 4 ans décède

Un drame s’est produit le 2 octobre au carrefour entre la RD 671 et la rue des Anciens Combattants à Virey-sous-Bar, dans l’Aube.

Vers 8H30, un véhicule de la gendarmerie transportait un prévenu vers le Tribunal lorsqu’il est entré en collision avec une autre voiture.

L’accident avait fait sept blessés : les trois gendarmes et le délinquant de la première voiture, et une mère et ses deux enfants de 4 et 7 ans dans la seconde.

Malgré plusieurs semaines de soins intensifs, le petit garçon de 4 ans est malheureusement décédé ce mardi des suites de ses blessures à l’hôpital.

Son grand frère de 7 ans va beaucoup mieux physiquement.

La mère de famille, qui avait été dans un état critique, a vu son état s’améliorer même si les séquelles restent lourdes.

Selon les premiers éléments, cette conductrice n’aurait pas respecté une priorité et a été percutée par la voiture de gendarmerie. Elle avait ensuite foncé dans le mur d’une maison.

Source : F D