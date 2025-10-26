Ousmane Sonko annonce un «Tera meeting » le 8 novembre

Ousmane Sonko, qui a fait une déclaration ce samedi, a annoncé un «Téra meeting». Celui-ci est prévu pour le Samedi 8 novembre 2025. «Ce sera un rendez-vous comme il n’y en a jamais eu au Sénégal. Aussi bien dans l’organisation, dans la mobilisation que dans le contenu. J’appelle donc tous les patriotes et sympathisants à se mobiliser», a-t-il annoncé.

Le Président de Pastef-Les Patriotes informe que le «Téra meeting» se tiendra au parking du Stade Léopold Sédar Senghor. Un des rares lieux qui est, selon lui, à mesure de contenir le monde de Pastef. «Il y aura un avant 8 novembre 2025, il y aura le 8 novembre 2025 et un après 8 novembre 2025», assure-t-il.

Parmi les thèmes au menu, Ousmane renseigne qu’il sera question de discuter de la gestion de l’Etat. «Car nous dirigeons depuis un an et demi. Et beaucoup de choses se sont passées. Je parlerai de beaucoup de choses sur l’Etat. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, les entraves, ce que nous avons fait, ce qu’on doit faire, on parlera de tout», promet-t-il.

Lors de cette rencontre, il sera aussi question de discuter de «politique», dit-il. Mais aussi, de la situation de Pastef, informe le chef de file des patriotes: «Ce sera une discussion de vérité de transparence, sans cache-cache. Et au terme de la rencontre, chacun saura à quoi s’en tenir et tout changera dans les perspectives», a-t-il expliqué à ce sujet.