Vol de bijoux au Louvre : Deux (2) personnes interpellées

Deux hommes soupçonnés d’avoir participé au vol spectaculaire de bijoux au musée du Louvre le 19 octobre à Paris ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier, confirmant une information donnée par des médias français.

L’un des suspects a été arrêté à l’aéroport Charles-de-Gaulle près de Paris, alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion pour l’étranger, selon le quotidien Le Parisien et l’hebdomadaire Paris-Match. Le second a été arrêté peu après en région parisienne, d’après le Parisien.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Ils sont suspectés d’avoir fait partie du commando de quatre hommes qui a dérobé huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d’euros.

Vers 9H30 le 19 octobre, le commando avait installé un camion-élévateur au pied du musée, situé dans le centre de la capitale française, et deux hommes s’étaient hissés avec une nacelle jusqu’à la galerie abritant les bijoux. Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines, les malfaiteurs étaient repartis à bord de deux puissants scooters.

Le cambriolage a duré en tout sept à huit minutes.

Les investigations, confiées à la BRB et l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), mobilisent une centaine d’enquêteurs.

Source : AFP