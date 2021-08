Gestion Covid : La Task Force Républicaine descend Bougane et Ousmane Sonko

REPONSE AUX SORTIES MALADROITES DES DEUX CYNIQUES OPPORTUNISTES PRO-COVID ( TFR)

Avec plus de quatre millions deux cent vingt mille morts (4 220 000) dénombrés au 1er août 2021 dans le Monde, la Covid-19 devrait pousser à plus d’humilité et de sens de la mesure ; ce d’autant plus que les Etats-Unis première puissance économique mondiale sont le pays le plus touché avec plus de 613 000 décès.

Au Sénégal, malgré les efforts immenses consentis par l’État qui a pu gérer avec succès les deux premières vagues et qui entame avec espoir les assauts du variant Delta (dont la contamination est devenue plus rapide plongeant le Monde entier dans l’incertitude), voilà que deux cyniques opportunistes (qu’on pourrait qualifier de « pro-covid ») se plaisent à tirer matin midi et soir sur l’État avec une frénésie qui en dit long sur leur brin de folie.

Ces deux menteurs éhontés nommés Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany ne se gênent pas de donner la fausse impression qu’ils en savent plus que les médecins, les scientifiques, l’État et tout le monde. C’est comme s’ils voulaient coller à notre pays la paternité ou l’exclusivité d’une pandémie qui est une équation planétaire.

Et pourtant, l’honneur devrait pousser Ousmane Sonko à se taire lui qui a bravé le couvre-feu pour aller subir sa dose de massage sensuel dans un sinistre salon de bas étage avec toutes les conséquences que sa libido a causé à la Nation. Le seul appel attendu de ce désemparé errant est la tenue de son procès ; lui le renégat errant aux sorties hasardeuses et scandaleuses qui pense naïvement trouver avec ses attaques une échappatoire virtuel à la conscience collective.

Le même honneur a déserté Bougane Gueye qui, voulant se soustraire coûte que coûte au fisc à qui il doit des milliards fait le clown partout sans masque alors qu’il peine à payer le salaire de ses employés. De ce bout de Bougane arriviste et faux, l’Opinion garde et gardera à jamais sa déclaration injurieuse vis-à-vis des sénégalais à qui il disait récemment : « ku sa ndèy liggèèy do réré mburu ak soow ». Cette insulte faite aux sénégalais démontre à suffisance l’arrogance de ce tartuffe qui prend ses rêves pour la réalité.

Les Sénégalais ne sont heureusement pas dupes. Ce que veulent ces deux fous, c’est de noyer l’amertume née de leurs propres difficultés financières pour l’un et juridico-morales pour l’autre dans le magma de la Covid-19 dont la prise en charge par notre pays est globalement bonne en dépit des difficultés réelles dues beaucoup plus à la frénésie de la propagation du variant Delta qu’au dispositif adaptatif et progressif mis en place par le ministère de la Santé et l’ensemble du Gouvernement.

Au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) signale que le variant Delta à ce jour est présent dans 124 territoires dans le monde et qu’il pourrait occasionner plus de 200 millions de contaminations supplémentaire d’ici quelques semaines, l’heure devrait être à la sensibilisation des populations pour le respect des gestes et mesures barrières et la vaccination ; deux fronts sur lesquels le Gouvernement de la République du Sénégal se bat nuit et jour à côté d’un vaillant personnel médical, paramédical et de patriotes sincères qui ont compris que l’heure est à la commune lutte contre un fléau mondial. Dans un tel contexte, continuer de tirer avec cynisme et opportunisme sur son propre pays est plus que de la lâcheté.

En vérité, comme dirait l’autre, « Calomnie et lâcheté vont souvent de pair, elles sont deux mamelles de la bassesse humaine ». Bougane et Sonko sont hélas dans le mensonge et la calomnie pour désaxer la noble lutte collective pour venir à bout de la Covid-19 dans notre pays. Leur sinistre souhait, serait-il de voir le plus de décès pour satisfaire leur cynisme à fleur de peau ?

Répondre à ces deux « cyniques opportunistes pro-Covid » par le mépris comme l’a fait l’Opinion nationale est déjà une attitude assez éloquente.

La Task Force Républicaine de l’APR

Le 02 août 2021