Ghana : Cinq jeunes sénégalais kidnappés

Cinq jeunes originaires du quartier Médina, dans la commune de Kébémer, auraient été enlevés au Ghana depuis le 20 novembre dernier, alors qu’ils tentaient de rejoindre le Canada. Selon des sources familiales, ils ont été capturés par des ravisseurs ghanéens qui ont confisqué leurs téléphones portables ainsi que leurs pièces d’identité.

Face aux menaces, une somme de deux millions cinq cents mille (2 500 000) francs CFA aurait déjà été envoyée aux ravisseurs. Malgré ce versement, les familles restent sans nouvelles rassurantes et vivent dans une profonde inquiétude.

Elles interpellent aujourd’hui les autorités sénégalaises, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour une intervention urgente afin de garantir la sécurité et le retour de leurs enfants au pays.

Source : Seneweb