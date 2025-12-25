Fin de tournée économique en Casamance : Diomaye regagne Dakar

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Cap Skirring pour Dakar, au terme d’une tournée économique de cinq jours dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Cette visite de terrain s’inscrit dans une dynamique de proximité visant à évaluer, sur place, l’état d’avancement des politiques publiques et à renforcer le dialogue avec les acteurs locaux.

La tournée a été marquée par la visite de plusieurs projets structurants, des rencontres avec les populations, les élus territoriaux, les acteurs économiques, ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Le Chef de l’État a également échangé avec les Forces de défense et de sécurité, soulignant leur rôle essentiel dans la consolidation de la paix et la sécurisation des territoires.

À travers cette immersion, le Président de la République a réaffirmé sa ferme volonté de consolider la paix durable, de désenclaver les zones enclavées, de relancer l’économie locale et d’accélérer la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan Diomaye pour la Casamance. L’objectif affiché est de promouvoir un développement équilibré et inclusif, au service du bien-être des populations.

Cette tournée s’inscrit dans une démarche de gouvernance de proximité, fondée sur l’écoute attentive des préoccupations des citoyens, l’action concrète sur le terrain et le suivi rigoureux des engagements pris par l’État.