Ziguinchor : Diomaye échange avec les acteurs économiques sur la relance de la Casamance

Avant de quitter Ziguinchor, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience aux acteurs des chambres consulaires, du tourisme et de l’artisanat, dans le but d’échanger sur les difficultés économiques persistantes et les perspectives de relance de la région de la Casamance.

Au cours de cette rencontre, les participants ont exposé les principales contraintes qui freinent le développement de secteurs clés tels que l’artisanat et le tourisme. Parmi les difficultés évoquées figurent le manque d’accès au financement, l’insuffisance des infrastructures, la baisse de l’activité touristique ainsi que les problèmes liés au transport des personnes et des biens.

Le Chef de l’État a salué le rôle stratégique que jouent les acteurs économiques locaux dans la dynamique de développement régional. Il a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement ferme de l’État à soutenir la relance économique de la Casamance à travers la mise en œuvre de projets structurants. Ceux-ci portent notamment sur le développement de l’agriculture, la réalisation d’infrastructures de stockage, l’amélioration du réseau routier, le maintien du statut d’aéroport international de Ziguinchor, le renforcement de la desserte fluvio-maritime ainsi que la création d’une compagnie aérienne à bas coût.

Cette audience traduit la volonté des autorités de désenclaver durablement la Casamance et de créer les conditions d’une relance économique inclusive, fondée sur la valorisation des potentialités locales et l’amélioration des conditions de vie des populations.