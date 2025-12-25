Ansoumana Dione : «Seul le président Diomaye est candidat pour le moment »

Election présidentielle de 2029 : seul le Président Bassirou Diomaye FAYE est candidat pour le moment, précise Ansoumana DIONE

Que tous ceux-là qui se battent contre la candidature du Président Bassirou Diomaye FAYE à la présidentielle de 2029, se le tiennent pour dit. Le chef de l’Etat, notre Gardien de la Constitution, est, pour le moment, le seul et unique candidat à cette élection. Attention, chaque citoyen remplissant les conditions requises, peut avoir des intentions légitimes de briguer les chiffrages des sénégalais à ce rendez-vous électoral si déterminant, prévu dans quatre ans. En fait, c’est le Seigneur, Dieu, le Tout Puissant Miséricordieux, qui a choisi le Président Bassirou Diomaye FAYE pour conduire notre destinée et tout croyant doit pouvoir accepter cette loi divine.

En fait, pourquoi le Président Bassirou Diomaye FAYE est candidat à l’élection présidentielle de 2029 ? C’est parceque simplement, il devra être jugé par le peuple sénégalais qui l’avait élu le 24 mars 2024. Pour quelles raisons, certaines personnes se mobilisent pour qu’il ne se présente pas à cette élection ? Si le peuple est satisfait de son bilan, il pourrait être reconduit pour un second mandat ou le démettre par les urnes, s’il n’a pas bien travaillé. Et, dans tous les cas, chaque citoyen, de quel bord qu’il puisse être, aura bel et bien le droit de se présenter pour gouverner le Sénégal, s’il remporte cette élection. Donc, il ne sert à rien de débattre sur ce sujet.

Pour le moment, l’heure est au travail. D’ailleurs, c’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, sans exception, de soutenir le Président Bassirou Diomaye FAYE afin qu’il puisse réussir sa très noble mission pour le bonheur de tous les citoyens sénégalais. Aujourd’hui, notre pays a besoin de l’unité de tous ses fils pour relever les défis énormes auxquels il demeure et reste confronté sur le plan sanitaire, éducatif, pour ne citer que cela. Si l’on y prend garde, nous allons vers une grande impasse qui n’épargnera personne, d’où l’importance, même pour les partis politiques, d’accompagner le chef de l’Etat.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)