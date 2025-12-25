Casamance : Diomaye à l’écoute des autorités religieuses et coutumières pour la paix et la cohésion nationale

En marge de son déplacement en Casamance, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses et coutumières locales. Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer la paix durable, tant en Casamance que sur l’ensemble du territoire national, en sollicitant prières, conseils et doléances auprès de ces figures morales respectées.

À ce titre, le Président de la République s’est entretenu successivement avec le roi d’Oussouye, Sa Majesté Sibiloumbaye Diédhiou, puis avec le roi de Calobone, Koudiossobo Diatta. Il a également rendu visite à l’imam ratib d’Oussouye. Ces rencontres se sont déroulées dans un climat empreint de respect des traditions, de dialogue sincère et de considération mutuelle.

À travers ces échanges, le Chef de l’État a tenu à réaffirmer l’importance qu’il accorde aux autorités coutumières et religieuses, reconnues comme des piliers essentiels de la stabilité sociale, du vivre-ensemble et de la consolidation de la paix en Casamance. Leur rôle historique et leur influence morale demeurent, selon lui, déterminants dans la préservation de la cohésion nationale.

Cette étape marque également la volonté présidentielle de promouvoir un développement harmonieux des territoires, fondé sur l’équilibre entre modernisation urbaine, respect des valeurs culturelles et dialogue permanent avec les forces morales du pays. Une vision qui vise à bâtir des espaces de vie inclusifs, apaisés et profondément enracinés dans leur identité culturelle.