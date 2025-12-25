Diamaguène Sicap Mbao : deux individus interpellés pour vol à l’arraché avec usage de moto

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux (02) individus pour vol à l’arraché commis en réunion avec usage de moyen roulant.

Les faits se sont déroulés aux abords du foirail de Diamaguène, où la victime, qui se trouvait sur le trottoir, a été violemment dépouillée de son téléphone portable par un individu descendu d’une moto conduite par son complice. Alertée par les cris de la victime, l’intervention rapide de passants a permis de maîtriser l’auteur principal, aussitôt conduit au poste de police.

Surpris par la réaction de la victime et des témoins, le conducteur de la moto a pris la fuite, abandonnant son acolyte sur les lieux. Après une brève course-poursuite, ce dernier a été appréhendé en possession du téléphone portable arraché. Interrogé par les enquêteurs, il a reconnu les faits sans ambages.

La poursuite des investigations a permis d’identifier et de localiser le second mis en cause, interpellé à son domicile situé à Diamaguène. Ce dernier, qui conduisait la moto au moment des faits, a été placé en garde à vue pour les mêmes chefs d’inculpation.

La motocyclette utilisée pour la commission de l’infraction a été saisie et consignée au poste de police. Les deux individus ont été mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.