Ziguinchor : La Police saisit 50 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, ce lundi 22 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné de trafic de drogue.

L’opération, menée dans le cadre des actions de sécurisation et de lutte contre le trafic de stupéfiants, a permis la saisie d’une importante cargaison de cinquante (50) kilogrammes de chanvre indien. Au cours de l’intervention, les agents ont également immobilisé le deux-roues utilisé par le suspect pour le transport de la marchandise illicite.

Une procédure judiciaire a été immédiatement ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble de la filière impliquée dans ce trafic. Le mis en cause a été placé à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la suite de l’enquête.