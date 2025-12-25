Dakar et Keur Massar : Démantèlement de réseaux criminels par la Gendarmerie 

Dans le cadre des opérations de lutte contre la criminalité, les brigades de recherches de Dakar et de Keur Massar ont mené, ces derniers jours, d’importantes opérations ayant conduit au démantèlement de réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue et des faits de vol organisé.

À Keur Massar, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de drogue au niveau du garage malien sis à Mbao, tenu par des ressortissants de nationalité étrangère. Ainsi, le mardi 23 décembre 2025, la Brigade de recherches de Keur Massar a procédé à une descente sur les lieux, aboutissant à l’interpellation de dix (10) individus pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

Les fouilles et perquisitions menées lors de l’opération ont permis la saisie de cent vingt (120) cornets de kush, de deux cents (200) grammes de la même substance, d’une somme de huit cent mille (800 000) francs CFA, ainsi que de deux (02) motocyclettes.

Dans le même registre, la Brigade de recherches de Dakar, saisie à la suite d’une plainte, a conduit des investigations approfondies ayant permis l’arrestation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion et recel.

Les mis en cause ont été identifiés et interpellés en possession de deux (02) montres d’une valeur totale estimée à dix millions (10 000 000) de francs CFA, d’un bracelet, d’une paire de boucles d’oreilles et de trois (03) chaînes, tous déclarés volés dans un immeuble, précisément au 7ᵉ étage, il y a environ un mois.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue et les enquêtes se poursuivent en vue de l’identification d’éventuels complices et de la présentation des mis en cause devant les autorités judiciaires compétentes.