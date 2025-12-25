Un ado poignardé pour son pull…la mère d’un des agresseurs emmène son fils au commissariat

Un adolescent de 17 ans a vendu un pull sur le Leboncoin. Un rendez-vous a été fixé mardi à Rezé, une banlieue de Nantes.

Il a vu les deux acheteurs, âgés de 14 et 15 ans, arriver. L’un d’eux a demandé à essayer le pull. Une fois le vêtement enfilé, les deux garçons ont tenté de partir sans payer.

Mais le vendeur les en a empêchés. Le plus âgé a sorti un couteau et a poignardé la victime à l’omoplate, la cheville et la jambe.

Les agresseurs ont pris la fuite avec le pull et la sacoche du jeune homme

Les policiers de la BAC, alertés, se sont lancés à la recherche des suspects. Ils ont interpellé l’un des garçons vers 17 h 35.

Quant à son complice de 14 ans, sa mère l’a emmené au commissariat vers 20H30 après que son fils lui a avoué avoir commis une bêtise.

Quant à la victime, elle a été transportée au CHU de Nantes pour se faire poser des points de suture.

Source : F D