Un enfant de 5 ans et sa mère meurent dans un incendie criminel…Trois (3) suspects interpellés

Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025, un appartement avait pris feu dans un immeuble de 7 étages à Miramas, à 60 kms au nord-ouest de Marseille.

Les parents et les deux enfants avaient été grièvement brûlés dans l’incendie

La mère de 41 ans et l’un des enfants, âgé de 5 ans, avaient succombé le lendemain.

L’enquête avait révélé que cet incendie était d’origine criminelle, un jerrican d’essence avait été retrouvé dans le couloir.

Un mineur suspecté d’être un des incendiaires, a été interpellé le 17 novembre, tandis que deux commanditaires présumés, très connus de la justice et qui étaient déjà en détention, ont été placés en garde à vue le lendemain.

Les trois suspects ont été mis en examen le 20 novembre et placés en détention provisoire.

Source : F D