Le duel politique de 2029 lancé…Un test de résistance pour le tandem

L’arène politique sénégalaise a franchi un nouveau cap le 7 décembre 2025 avec la déclaration solennelle du Premier ministre Ousmane Sonko. En affirmant devant ses partisans à Dakar que « rien ne peut l’empêcher d’être candidat » pour le scrutin présidentiel de 2029, le chef du gouvernement a officiellement levé le voile sur ses intentions à long terme. Cette prise de parole, bien que précoce, vise à rassurer sa base électorale et à poser les jalons d’un leadership qui se veut désormais incontestable, malgré les cicatrices des batailles judiciaires passées.

Sur le plan de l’équilibre au sommet de l’État, cette annonce intervient dans un climat de coopération inédite entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre. En se projetant ainsi à quatre ans de l’échéance, Ousmane Sonko clarifie la nature de leur partenariat. Si les deux hommes partagent un projet de transformation systémique, l’officialisation de l’ambition de Sonko réaffirme sa position de leader naturel du PASTEF. Cette posture installe une dynamique de « transition organisée », où le Premier ministre se positionne comme l’héritier légitime du pouvoir qu’il a contribué à conquérir.

Parallèlement à cette offensive politique, le collectif d’avocats du Premier ministre a déployé une stratégie juridique d’envergure pour purger définitivement son casier judiciaire. Le 22 décembre 2025, Mes Macodou Ndour, Ciré Clédor Ly et Said Larifou ont plaidé pour la révision du procès Prodac. Leur argumentaire repose sur l’émergence d’un « élément nouveau » : le rapport interne du Programme des Domaines Agricoles Communautaires. Pour la défense, cette révision est le seul levier capable d’effacer l’autorité de la chose jugée d’une décision qu’ils qualifient de « cabale administrative ».

L’enjeu de cette bataille judiciaire dépasse la simple question de l’éligibilité technique. Maître Said Larifou a insisté sur la distinction fondamentale entre l’amnistie, perçue comme un effacement légal motivé par l’apaisement, et l’innocence, qu’ils entendent prouver devant une nouvelle cour d’appel. En cherchant à faire annuler la condamnation plutôt qu’à se contenter d’un pardon législatif, la défense souhaite supprimer tout obstacle moral ou juridique qui pourrait être utilisé par des adversaires politiques pour contester la probité du candidat Sonko en 2029.

Cependant, cette projection prématurée ne va pas sans créer des frictions au sein de la coalition gouvernementale. Des épisodes récents de désaccords publics sur certaines nominations suggèrent que la dualité du pouvoir commence à peser sur la fluidité de l’action publique. En affirmant sa candidature, Sonko renforce son emprise sur l’appareil du parti, mais il risque également de crisper les partenaires de la coalition « Diomaye Président » qui pourraient y voir une marginalisation de la figure présidentielle actuelle au profit d’un agenda partisan exclusif.

L’opposition, de son côté, observe cette manœuvre avec une méfiance manifeste. Pour les détracteurs du Premier ministre, cette focalisation sur les échéances futures et les révisions judiciaires ressemble à une tentative de maintenir le pays dans une atmosphère de campagne permanente. Les critiques pointent du doigt le risque de voir l’appareil d’État mobilisé pour la réhabilitation d’un homme, au détriment des urgences économiques et sociales. Ils dénoncent une forme de pression exercée sur les institutions judiciaires, alors que la Garde des Sceaux aurait déjà transmis le dossier de révision à la Cour suprême.

Malgré ces critiques, Ousmane Sonko semble miser sur une stratégie de transparence vis-à-vis de son électorat. Pour ses partisans, son éligibilité est un dogme qui ne saurait être remis en question par des « artifices juridiques ». En conduisant lui-même cette offensive, il neutralise les éventuelles velléités de succession interne et s’assure que le mouvement souverainiste reste soudé. Cette unité est perçue comme un gage de stabilité pour une formation politique qui a fait de la « rupture » son crédo principal.

La portée de cette démarche s’étend également au niveau continental. La défense d’Ousmane Sonko revendique une dimension exemplaire pour cette procédure de révision, souhaitant qu’elle serve de précédent en Afrique contre l’utilisation de la justice à des fins de disqualification politique. En transformant son cas personnel en un combat pour la dignité démocratique africaine, le Premier ministre renforce son image de leader panafricaniste, capable de s’élever au-dessus des contingences locales pour incarner un idéal de justice plus vaste.

La candidature d’Ousmane Sonko pour 2029, appuyée par une contre-attaque judiciaire rigoureuse, marque le début d’un cycle politique décisif pour le Sénégal. Entre la nécessité de gouverner au présent et l’ambition de présider au futur, le Premier ministre navigue sur une ligne de crête étroite. La réussite de cette stratégie dépendra de la capacité des institutions à traiter ce recours avec une neutralité exemplaire et de la solidité du tandem exécutif face aux défis de la gestion du pouvoir. Le Sénégal s’affirme une fois de plus comme un laboratoire de la démocratie africaine.

