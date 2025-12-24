CAN 2025 : L’Algérie frappe fort d’entrée face au Soudan

L’Algérie a parfaitement lancé sa campagne à la CAN en dominant largement le Soudan (3-0), lors de la première journée du groupe E. Très entreprenants dès l’entame, les Fennecs ont rapidement affiché leurs intentions avec l’ouverture du score de Riyad Mahrez dès la 2e minute.

La rencontre a ensuite basculé en faveur des Algériens à la 39e minute, après l’expulsion d’Adil pour un second carton jaune, laissant le Soudan en infériorité numérique face à une équipe algérienne techniquement supérieure.

Au retour des vestiaires, l’Algérie a poursuivi sa démonstration. Mahrez, encore décisif, s’est offert un doublé à la 61e minute sur une passe d’Amoura, avant qu’Ibrahim Maza ne scelle définitivement la victoire à la 85e minute. Ce succès net permet aux Fennecs de prendre la tête du groupe E, devant le Burkina Faso, vainqueur plus tôt de la Guinée équatoriale (2-1), et d’envoyer un signal fort à leurs adversaires.