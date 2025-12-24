CAN 2025 : La Côte d’Ivoire démarre par l’essentiel face au Mozambique

Tenante du titre, la Côte d’Ivoire a lancé sa campagne dans la CAN 2025 par une victoire étriquée mais précieuse face au Mozambique (1-0), mercredi à Marrakech, lors de la première journée du groupe F. Dans ce « groupe de la mort », ce succès permet aux Éléphants de prendre provisoirement la tête du classement, en attendant l’affiche entre le Cameroun et le Gabon. Longtemps bousculés par des Mambas bien organisés, les Ivoiriens ont peiné à imposer leur jeu, malgré quelques situations dangereuses initiées par Zaha, Amad Diallo et Yan Diomandé.

La décision est finalement intervenue dès la reprise. À la 49e minute, Amad Diallo a conclu une action collective bien construite, après un centre de Guéla Doué et une remise de Franck Kessié. Libérés par ce but, les Éléphants ont mieux maîtrisé la rencontre sans réussir à faire le break, butant sur une défense mozambicaine solide jusqu’au coup de sifflet final. Un succès minimaliste mais capital pour la Côte d’Ivoire, qui lance idéalement sa défense du titre.