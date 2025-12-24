Bignona : Inauguration officielle du commissariat urbain

Bignona a franchi une étape majeure dans le renforcement de la sécurité publique. Ce mercredi 24 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba CISSÉ, a procédé à l’inauguration officielle du commissariat urbain de la commune, en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et coutumières.

Prenant la parole à cette occasion, le maire de Bignona, M. Bakary DIATTA, a rappelé que l’installation de ce commissariat constituait une doléance ancienne des populations locales. Il a salué l’aboutissement de ce projet structurant et invité les habitants à s’approprier cette infrastructure, gage de sécurité et de cohésion sociale.

Dans son allocution, le ministre de l’Intérieur a précisé que l’ouverture de ce commissariat s’inscrit dans le cadre du programme présidentiel « Diomaye pour la Casamance ». Selon lui, cette initiative traduit la volonté ferme de l’État de pacifier durablement la zone, tout en renforçant la lutte contre la délinquance et la grande criminalité.

Me Mouhamadou Bamba CISSÉ a également souligné que cet édifice, conforme aux normes internationales, participe à la montée en puissance de la Police nationale et au renforcement de la police de proximité. Il a, par ailleurs, annoncé l’ouverture prochaine d’autres structures similaires à travers le pays. Dans cette dynamique, il a assuré que, conformément à la stratégie de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), chaque département du Sénégal sera bientôt doté d’un commissariat urbain.

La cérémonie a été marquée par un défilé, en présence de l’Inspecteur général de police Mame Seydou NDOUR, Directeur général de la Police nationale, ainsi que de plusieurs autorités policières, administratives, militaires, religieuses et coutumières. Une forte mobilisation qui témoigne de l’importance accordée à la sécurité et à la paix en Casamance.