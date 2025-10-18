Ghana : Un jeune footballeur sénégalais tué dans des conditions troubles

Les Sénégalais sont peinés par la disparition tragique de Cheikh Touré. Beaucoup veulent que les autorités mettent la lumière sur cette affaire. Selon des informations de Seneweb, le corps sans vie de Cheikh serait déposé dans la morgue d’un hôpital d’Accra, la capitale du Ghana, et qu’une somme d’argent serait réclamée aux parents du défunt afin de pouvoir récupérer la dépouille.

Cheikh Touré était un jeune gardien de but pensionnaire de l’académie Esprit Foot de Yeumbeul (Dakar). Il est malheureusement retrouvé mort au Ghana dans des circonstances insoutenables. Selon les informations qui circulent, Cheikh Touré a été piégé par des individus qui lui avaient proposé un test au Maroc pour le conduire au Ghana.

Dans ce pays de la sous-région, ces individus ont kidnappé le jeune pour soutirer de l’argent à ses parents. Ces derniers n’ont pas pu honorer la demande des ravisseurs qui ont fini par exécuter ce jeune innocent dont le seul rêve était de devenir un joueur professionnel pour aider ses parents.

Source : Seneweb