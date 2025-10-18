Marche Noo Lank : La République des Valeurs interpelle Sonko et son gouvernement

Le parti La République des Valeurs (RV) a pris part à la grande marche organisée par le collectif Noo Lank, visant à dénoncer la hausse du coût de l’électricité au Sénégal.

Selon Papa Cissé, coordinateur des relations presse de RV, la participation de son parti visait à « rappeler au gouvernement ses engagements en matière de justice sociale et de réduction du coût de la vie », tout en exerçant « un devoir citoyen de manifester pacifiquement contre les difficultés que subissent les populations ».

Il a rappelé qu’« à une période récente, certains des actuels responsables du pouvoir marchaient aux côtés de l’opposition pour dénoncer la cherté de l’électricité et du carburant ». Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, alors que le pays s’apprête à produire du gaz et du pétrole, les prix de l’électricité demeurent élevés, impactant lourdement les ménages, les commerces et les industries. »

De son côté, Abdourahmane Maïga, directeur des structures de RV, estime que « le gouvernement doit proposer une vision plus claire et des solutions concrètes aux problèmes économiques et sociaux du pays ». Il cite notamment les difficultés liées aux inondations à Touba, à la situation à Bakel et dans d’autres localités.

Cette marche, organisée par le collectif Noo Lank, a réuni plusieurs organisations politiques et citoyennes venues exprimer leur mécontentement face à la hausse des prix de l’électricité et ses répercussions sur les ménages et l’économie nationale.