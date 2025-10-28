Goudomp : Un jeune saute sur une mine

Le village de Sare Koundia, situé dans la commune de Niagha ( département de Goudomp) a été secoué, ce mardi, par une triste histoire de mine antipersonnel. La victime, le jeune A. Balde s’était rendu dans son jardin horticole situé à Sare Bori, un village de déplacés pour y cueillir des citrons.

C’est sur le chemin de retour qu’il a marché sur une mine provoquant une explosion qui lui a fait perdre une jambe, selon Seneweb.

Informées, les autorités compétentes l’ont évacué vers l’hôpital régional de kolda où il a subi une amputation.