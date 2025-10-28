La LSFP suspend provisoirement le programme de diffusion en streaming

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a officiellement annoncé la suspension provisoire du programme de diffusion en streaming (Pay Per View). Cette décision fait suite à une évaluation technique et financière approfondie de la phase pilote menée avec les prestataires et partenaires impliqués.

Selon la LSFP, cette analyse a mis en évidence la nécessité de mettre en place un modèle économique plus juste, durable et mieux adapté aux réalités du football professionnel sénégalais. L’objectif est de garantir un meilleur retour pour les clubs et une valorisation plus efficace du championnat national.

La ligue a ainsi engagé un vaste chantier de restructuration du dispositif de diffusion, en concertation avec les clubs et les instances compétentes. Ce travail vise à instaurer une gouvernance transparente et une répartition équitable des revenus générés par les droits de diffusion.

Dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau modèle, plusieurs mesures transitoires ont été décidées. Désormais, toute diffusion de match de Ligue 1 ou de Ligue 2 devra obtenir une autorisation préalable de la LSFP. Les plateformes privées ne sont plus habilitées à diffuser les rencontres du championnat. Cependant, les clubs pourront retransmettre leurs matchs, à domicile comme à l’extérieur, uniquement sur leurs plateformes officielles et après approbation de la ligue.

Par ailleurs, une nouvelle stratégie de diffusion, pensée dans l’intérêt des clubs et du public, est en cours d’élaboration. Elle sera soumise à un comité scientifique avant sa validation et sa mise en œuvre.

La LSFP a tenu à remercier ses partenaires techniques et commerciaux, notamment DSPORTS, BEUZPRO et DIGITAL VIRGO, pour leur engagement et leur contribution décisive à la réussite de la phase expérimentale du projet.