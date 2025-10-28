Le Sénégal rend un hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow

Ce mardi, la République du Sénégal a rendu un hommage national empreint d’émotion et de respect à la mémoire du Professeur Amadou Mahtar Mbow, figure emblématique du savoir et de la dignité africaine. La cérémonie, présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, s’est tenue en présence de la famille du défunt, de membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses personnalités du monde éducatif, diplomatique et culturel.

Ancien directeur général de l’UNESCO, Amadou Mahtar Mbow fut salué comme un résistant de la liberté, un bâtisseur de savoir et un témoin d’un siècle. De ses premières leçons dans les daaras jusqu’à la tribune des Nations, il aura incarné la rigueur intellectuelle, la droiture du service public et la fierté africaine.

Tout au long de sa vie, il fit du savoir un instrument de justice et de libération, rappelant sans relâche que l’éducation constitue le premier acte de souveraineté. Son engagement pour une école au service de l’homme et de la Nation restera gravé dans la mémoire collective.

Le gouvernement a souligné que l’héritage du Professeur Mbow continuera d’inspirer les politiques publiques du Sénégal, notamment dans la construction d’une école fondée sur le savoir, la foi et la dignité humaine.

En ce jour de recueillement, le Sénégal tout entier s’incline devant l’œuvre et la mémoire de celui qui a donné à la Nation « l’une de ses plus belles définitions » : celle d’un peuple instruit, debout et solidaire.