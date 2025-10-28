Le Capitaine Seydina Oumar Touré, Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), a vivement critiqué le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, qu’il qualifie de « fugitif » s’étant soustrait à la justice de son propre pays.

Dans une déclaration publique, le Capitaine Touré a rappelé que des figures comme Madiambal Diagne les avaient « voués aux gémonies » entre 2021 et 2024. Il dénonce une ironie du sort : « c’est cet homme même qui a choisi de se soustraire à la justice de son propre pays », a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb.

Pour le Capitaine Touré, cette situation révèle une ligne de fracture claire entre ceux qui servent la nation avec intégrité et ceux qui ne poursuivent que des intérêts personnels. Il utilise l’affaire judiciaire visant Madiambal Diagne pour remettre en question sa légitimité morale et patriotique, l’opposant implicitement à ceux qui ont choisi de rester et de répondre devant la justice.

Pour rappel, Madiambal Diagne, frappé par une interdiction de sortie du territoire sénégalais, a quitté le pays pour la France. Il est poursuivi pour escroquerie présumée portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, dans le cadre d’un contrat de 21 milliards de francs CFA.

Un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre. Interpellé en France, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la décision des autorités françaises sur son éventuelle extradition vers Dakar.