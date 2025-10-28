Madiambal Diagne réagit : « Ce dossier est éminemment politique »

En France, Madiambal Diagne devait faire face au juge ce mardi. Mais, la chambre d’instruction du Tribunal de Versailles a renvoyé l’audience au 4 novembre prochain à la demande de ses avocats. Le président du Groupe Avenir Communication parle de dossier politique.

«Ce dossier est éminemment politique. Vous savez tous qu’ils me cherchaient depuis longtemps. J’ai été plusieurs fois convoqué et aujourd’hui ils ont fabriqué des choses pour me l’imputer et la manière dont ils l’ont fait prouve que c’est un dossier éminemment politique», a-t-il déclaré dans la Cour du Tribunal.

Madiambal Diagne déclare que tout sera clair dans le dossier et qu’il n’a rien à cacher. «Nous avions même demandé à la Cour d’en faire une audience publique pour que tout le monde sache ce qui se trouve dans le dossier. Mais la Cour a évoqué la sérénité des débats», a-t-il déclaré au terme de l’audience de ce mardi, rapporte Seneweb.