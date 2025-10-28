Extradition : Audience décisive pour Madiambal Diagne à Versailles

Ce mardi 28 octobre, Madiambal Diagne comparaît devant la chambre d’instruction du Tribunal de Versailles, en France, dans le cadre de la demande d’extradition formulée par le Sénégal. Interpellé une semaine plus tôt et placé sous contrôle judiciaire, le patron du groupe Avenir Communication fait face à un mandat d’arrêt international émis par le doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF) de Dakar.

Toutefois, croit savoir L’Observateur, ses avocats français – Me Philippine Vaganay et Me Vincent Brengarth, du cabinet William Bourdon & Associés – envisagent de solliciter un report de l’audience afin de mieux préparer leur défense. C’est d’ailleurs pour cette raison, avance le quotidien du Groupe futurs médias, que les avocats sénégalais n’ont pas fait le déplacement à Paris pour cette première comparution.

La même source rappelle que Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la CENTIF pour des flux financiers jugés suspects. Après avoir été empêché d’embarquer à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), le 23 septembre, il aurait réussi à quitter clandestinement le Sénégal via la Gambie, avant de rallier la France en transitant par Casablanca. Son épouse et ses deux enfants majeurs ont, eux, été arrêtés dans le cadre de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC).